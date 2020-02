CALCIOMERCATO SARRI FONSECA GATTUSO PIOLI / La Serie A si sta progressivamente avvicinando alla sua fase cruciale, in cui si decideranno le squadre che potranno accedere alle competizioni europee della Champions e dell'Europa League. Tra le big del campionato sono diverse però le panchine che potrebbero vedere un volto nuovo durante il calciomercato estivo, a causa di risultati poco convincenti. Juventus, Roma, Milan e Napoli infatti stanno valutando l'operato rispettivamente di Sarri, Fonseca, Pioli e Gattuso, i cui destini saranno indiscutibilmente legati ai risultati di questi ultimi mesi. Ecco i possibili avvicendamenti.

Calciomercato Juventus e Milan, riflessioni su Sarri e Pioli: in lizza Allegri e non solo

Il calciomercato degli allenatori potrebbe tenere banco in casa Juventus durante la prossima estate, momento in cui la società sarà chiamata a valutare con decisione l'operato di Maurizio Sarri. Come dichiarato dal CFO bianconero Paratici durante il pre gara della sfida contro il Brescia, anche il tecnico ex Napoli deve sempre considerarsi in discussione per cercare di far dare il massimo ai propri calciatori. Visti però i recenti risultati altalenanti della squadra, è lecito pensare a un possibile cambio di rotta da parte della società torinese per quanto riguarda la propria guida tecnica. Un nome mai del tutto sopito e tornato recentemente molto di moda è quello di Pep Guardiola, attuale allenatore del Manchester City. Non è da escludere infatti che il 49enne di Santpedor possa decidere di lasciare gli inglesi a causa della maxi squalifica dalla Champions League comminata loro dalla UEFA. Qualora però la situazione in campionato precipitasse prima del previsto, in casa bianconera potrebbe fare ritorno uno tra Massimiliano Allegri e Fabio Capello, entrambi attualmente senza impegni professionali.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Pogba ma non solo: asse caldo con Raiola | Occhi sul gioiello dell'Ajax

Una posizione più complicata rispetto a Sarri è quella afferente a Stefano Pioli, il cui futuro al Milan appare tutt'altro che assicurato. Il Diavolo infatti sta valutando diverse soluzioni in vista della prossima annata, che al momento sta vedendo i rossoneri fuori dall'Europa.

Calciomercato Napoli, Gattuso sotto esame: tre nomi per sostituirlo. Roma, mesi decisivi anche per Fonseca

In caso di divorzio dall'attuale guida tecnica, la dirigenza cercherà un nome dotato di grande personalità, strumento utile per risollevare piazza e calciatori. Un nome piuttosto caldo è quello di Marcelino, sebbene il proprio agente abbia recentemente escluso, ai microfoni di, qualsiasi contatto con il DT rossonero Paolo. Oltre all'ex Valencia, attenzione poi al profilo di Allegri, il quale è in cerca di una nuova avventura . Difficile infine la pista Rangnick, che non sembra convincere Maldini

Oltre a Juventus e Milan, anche in casa Napoli si stanno compiendo importanti riflessioni sul futuro dell'attuale guida tecnica: il cambio Ancelotti-Gattuso non ha finora portato i risultati sperati e questo potrebbe spingere De Laurentiis ad affidare le sorti della propria squadra a una nuova figura. Due sembrano al momento i nomi più in voga per ereditare la posizione ricoperta da Gattuso: Ivan Juric, protagonista di una grande stagione con il Verona, e Fabio Liverani, che sembra aver conquistato proprio il numero uno del club partenopeo. Attenzione poi a De Zerbi, altro possibile candidato.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, Gattuso 'traballa' | Già scelto il sostituto!

Una panchina che potrebbe diventare calda è quella della Roma. Dopo un grande avvio di stagione infatti, nel 2020 la cura Fonseca sembra non riuscire più a far girare bene la squadra, che ha incassato già tre sconfitte consecutive. Complici i numerosissimi infortuni che hanno decimato la rosa del portoghese, ogni possibile decisione riguardo la guida tecnica del club sarà però presa solo dopo l'epilogo dell'eventuale cambio di proprietà, che vedrebbe l'ingresso come presidente del magnate Dan Friedkin. Intanto Fonseca avrà diverse occasioni per blindare la sua posizione in vista della prossima annata: oltre a un piazzamento in Champions League infatti, i capitolini dovranno cercare di fare il massimo per proseguire al meglio il proprio cammino in Europa League, cominciando dalla sfida di giovedì sera contro il Gent.

LEGGI ANCHE >>> Roma, furia Petrachi: lo sfogo in conferenza stampa