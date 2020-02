Cagliari-Napoli, Gattuso: "Allan, nessun rancore. Rinnovi? La società sa cosa penso"

CAGLIARI NAPOLI GATTUSO / Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto dopo la vittoria sul Cagliari su ‘Sky Sport’: “Non siamo ancora tornati, dobbiamo dare continuità e fare un filotto di vittorie. Non voglio mettere le mani avanti, ma non possiamo dimenticare ciò che abbiamo combinato. Non è un caso, però, che nelle ultime due gare non abbiamo preso gol: bisogna andare avanti così”.

FORMAZIONE – “Insigne doveva giocare, ha un fastidio al ginocchio ed Elmas mi sta dando tanto. In questo mese sta giocando chi sta meglio”.

CALLEJON E MERTENS – “I giocatori devono essere professionisti, se rinnovano o no non mi riguarda. Il club va rispettato, io non entro in queste problematiche. Rispetto i calciatori, ma con me si lavora con serietà: in campo voglio coerenza e rispetto per tutti i compagni. Dries? Fa diventare tutto semplice anche quando viene a legare con i centrocampisti, è un fenomeno, è furbo, sa come andare a pressare, è un calciatore completo.

Dopo le esperienze di Pisa e Creta ho giurato che non prometterò più niente a nessuno, io devo fare l'allenatore, i soldi non sono miei, faccio il dipendente di un'azienda e le scelte le fa chi comanda. Al massimo, posso dare dei pareri. Sanno cosa ne penso”.

ALLAN – “Domani è un altro giorno, non si porta rancore e sarò il primo a incitarlo. So che in questi mesi ha avuto proposte importanti, ma quello è un problema della società, io devo vedere senso d’appartenenza e professionalità”.

MOMENTO - "Inutile pensare al passato, questa squadra ha rischiato tanto. Non bisogna buttare via quanto fatto di bello in questi anni, bisogna dare il massimo fino a maggio e poi si tireranno le somme".

