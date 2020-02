CALCIOMERCATO NAPOLI JUVENTUS INTER ALLAN / "Resta a casa, non si è allenato come dico io". In conferenza stampa, Gattuso ha così spiegato l'assenza di Allan in Cagliari-Napoli, gara valevole per la 24a giornata di Serie A. Il tecnico, proseguendo la sua disamina, ha confermato di volere giocatori disposti a pensare soltanto al Napoli, distaccati quindi da qualsiasi indiscrezione di calciomercato.

Chiaro il messaggio al centrocampista, che con il suo atteggiamento incentiva le indiscrezioni sul suo futuro, che dalla prossima estate potrebbe essere lontano dal, con Juventus sempre in agguato: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Da tempo, in effetti, sia i bianconeri che i nerazzurri sono accostati al brasiliano classe 1991, il quale, fra pchi mesi, potrebbe rientrare nella grande rivoluzione che De Laurentiis sembra aver già preparato. Allan è un profilo che si adatterebbe alla perfezione nei meccanismi della Juventus di Sarri, ma il suo dinamismo sarebbe prezioso anche per Conte. Le due italiane, però, per averlo devono fare i conti con la folta concorrenza straniera: oltre ai club di Premier League, infatti, il giocatore potrebbe piacere ancora al PSG, che solo un anno fa fu vicino ad acquistarlo.

