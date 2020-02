Milan-Juventus, tegola Ibra per Pioli: squalificato al ritorno

MILAN JUVENTUS IBRAHIMOVIC SQUALIFICATO / Tegola per Stefano Pioli, che nel match di ritorno in Coppa Italia contro la Juventus non avrà a disposizione Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese era tra i diffidati e alla mezz'ora di gioco è stato ammonito per un fallo su de Ligt, con l'attaccante del Milan che ha allargato eccessivamente il braccio. Poi il check del Var per verificare il possibile cartellino rosso, che però non arriva.

Per i rossoneri, poi, arriva un'altra pessima notizia con l'ammonizione comminata anche ai danni di Theo, diffidato come Ibrahimovic e quindi assente nella gara di ritorno allo Stadium. Un giallo, quest'ultimo, che ha fatto arrabbiare Stefano, ammonito anche lui. Nella ripresa la sanzione arriva anche perper proteste: spagnolo diffidato, squalificato per il ritorno del 4 marzo. Infine la 'ciliegina' del secondo giallo a Hernandez che significa rosso per il francese.