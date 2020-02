MANCINI SERIE A IBRAHIMOVIC CONTE JUVENTUS LAZIO / Dopo aver tracciato il punto verso Euro 2020, Roberto Mancini ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' torna a commentare anche quelli che sono i temi più caldi che tengono banco in Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

A partire dalla lotta scudetto tra Inter, Juventus e Lazio: ''È un campionato bellissimo, con tre squadre in un punto. E con ancora tutti gli scontri diretti da giocare. Ko della Juventus? Dopo tanti anni di vittorie è normale attraversare un momento più complicato. In Italia siamo abituati subito a esagerare dopo una sconfitta. La squadra di Sarri rimane la squadra più forte".

Inzaghi e Conte sono lì: ''L’Inter e la Lazio sono state brave ad approfittare della frenata della Juventus: se riuscissero a rimanerle agganciate potrebbero giocarsi il titolo.

La Lazio è la sorpresa: domenica affronterà l’Inter in una sfida importantissima. Effetto Conte a Milano? Ad Antonio faccio i complimenti per quello che sta dimostrando. Ha ottenuto i giocatori che voleva e sta portando l’Inter dove merita di stare".

Il derby di Milano: ''Il Milan ha giocatori validi e sta migliorando anno dopo anno. Non sono dell’idea che in ogni stagione si debbano vendere i giocatori per cercarne altri: in questo modo una squadra non può avere una base solida. Nel loro caso si deve ripartire dal primo tempo giocato contro l’Inter".

Il ritorno di Ibrahimovic: ''È un grande campione. Ha la sua età, ma quando gioca lo sa fare ancora molto bene. Credo che lui sia stato in assoluto uno dei giocatori più forti al mondo''.

