Coppa Italia, Inter-Napoli 0-1: Fabian Ruiz fa esultare Gattuso!

INTER NAPOLI FABIAN RUIZ GATTUSO / Gennaro Gattuso vince nel suo San Siro. Il tecnico del Napoli si regala un'altra soddisfazione, dopo aver battuto Lazio e Juventus, imponendosi 1-0 contro l'Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia.

I nerazzurri, apparsi appannati, sono stati piegati da un eurogol di

Lo spagnolo è tornato protagonista, realizzando il suo secondo centro stagionale: un tiro davvero imparabile per Padelli, che nel corso del primo tempo si era messo in mostra con un'ottima parata su Zielinski. Cade dunque l'Inter di Antonio Conte, apparso alquanto nervoso, che adesso sarà costretto a vincere al San Paolo per centrare la finale. Il match di ritorno è in programma il prossimo 5 marzo.

Inter-Napoli 0-1: 57' Fabian Ruiz

