LAZIO OPERAZIONE LULIC / La Lazio fa i conti con i problemi fisici di Senad Lulic. Dopo svariati fastidi accusati durante l'intera stagione, l'esperto capitano oggi si opererà alla caviglia sinistra e, riporta 'Sky Sport', dovrebbe star fermo dalle 4 alle 6 settimane.

Per lui, quindi, niente big match contro l: servirà più di un mese per averlo in forma nel rush finale della stagione. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Sulla fascia sinistra, pertanto, Inzaghi si trova in emergenza potendo contare, al momento, soltando su Jony. Classe 1986, Lulic nella stagione in corso ha totalizzato finora 2 assist e 1 gol in 27 presenze, alzando la Supercoppa italiana dopo la vittoria contro la Juventus.

