CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI CHELSE EMERSON PALMIERI JORGINHO / Momento piuttosto delicato in casa Juventus, dopo la sconfitta col Verona che ha totalmente riaperto il campionato. I bianconeri sono giunti al secondo ko in tre gare di campionato, terzo in totale, subendo l'aggancio da parte dell'Inter e facendo sì che anche la Lazio, clamorosamente, si sia riavvicinata a un solo punto di distanza. Molte le critiche giunte per Maurizio Sarri, che non è riuscito ancora a dare la sua impronta alla squadra bianconera e dal quale si ipotizza anche una separazione al termine della stagione, che sarebbe praticamente certa in caso di risultati deludenti in campionato e/o in Europa.

Calciomercato Juventus, doppio colpo per Sarri: le cifre

Al momento, è ancora presto, però, per dare il toscano per spacciato.

L'idea di un clamoroso ritorno di, ancora sotto contratto, in panchina sarebbe realizzabile soltanto a fronte di autentici rovesci in campionato e Champions nelle prossime gare. Anche per quella di un approdo dia fine stagione, parleranno prima i risultati. Dirigenza bianconera che per il momento sembra decisa a dare fiducia a Sarri e che starebbe pianificando acquisti mirati, con giocatori da lui espressamente richiesti. Possibile l'assalto alper due fedelissimi del tecnico, ossia. L'operazione complessiva si aggirerebbe intorno aidi euro (25 per il laterale mancino, 65 per il centrocampista). I buoni rapporti con i londinesi potrebbero facilitare l'affare, pista da seguire nei prossimi mesi.

