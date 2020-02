Calciomercato Milan, Bakayoko cuore rossonero: pronto a tornare

CALCIOMERCATO MILAN BAKAYOKO ROSSONERO / Tiemoué Bakayoko e il Milan, un amore mai tramontato. Il centrocampista francese ha vissuto una stagione da protagonista con la maglia rossonera con Gennaro Gattuso ma non è bastato per guadagnarsi il riscatto. Troppi i 40 milioni di euro richiesti dal Chelsea. Cifra che adesso i londinesi pretendono dal Monaco, squadra in cui si è trasferito il giocatore in prestito in estate dopo l'addio al Milan.

Facile ipotizzare che Bakayoko faccia ancora una volta ritorno al Chelsea per poi essere messo nuovamente sul mercato.

Con un anno in meno sul contratto il valore del cartellino potrebbe essersi davvero abbassato e la voglia di Milan potrebbe fare la differenza. Il centrocampista - come si è potuto vedere attraverso i suoi social - ha assistito al derby di Milano a San Siro, facendo il tifo per i suoi ex compagni. Bakayoko tornerebbe di corsa al Milan e sarebbe il compagno perfetto da affiancare a. Ovviamente per il suo arrivo servirebbe una partenza a centrocampo, con, che piace in Inghilterra, ei maggiori indiziati a fargli spazio.

