Inter, rallenta il recupero di Handanovic | La data del rientro

INTER HANDANOVIC INFORTUNIO/ Stando a quanto riportato nell'edizione odierna del tg di 'Sport Mediaset', il rientro di Samir Handanovic, portiere e capitano dell'Inter di Antonio Conte, potrebbe slittare ancora.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Juventus e Inter, derby d'Italia sul mercato | Duello da 30 milioni

L'ex estremo difensore dell'Udinese dovrebbe infatti tornare in campo in occasione della sfida contro la Juventus di Maurizio Sarri, in programma l'1 Marzo all'Allianz Stadium. Proprio in quest'ottica, l'Inter si sta tutelando con l'imminente arrivo di Emiliano Viviano, ex estremo difensore di SPAL e Sampdoria.