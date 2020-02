CALCIOMERCATO JUVENTUS ARTHUR BARCELLONA / Dopo un avvio scintillante, l'avventura di Arthur al Barcellona sta vivendo una fase pessima che potrebbe portare anche ad una separazione al termine della stagione in corso. Tra incomprensioni tattiche, infortuni e alcuni provvedimenti disciplinari, l'ex centrocampista del Gremio sta facendo tremendamente fatica a replicare le buone giocate fatte intravedere l'anno scorso. Chiuso da de Jong, il 23enne ha disputato appena 761 minuti in Liga e il suo nome potrebbe infiammare il calciomercato estivo.

Una situazione che alcuni intermediari stanno monitorando già da diversi mesi e che potrebbe riguardare anche l'Italia.

Calciomercato Juventus, occasione Arthur dal Barcellona

Nonostante il periodo di crisi, Arthur resta uno dei registi maggiormente apprezzati in Europa e alcuni operatori di mercato stanno provando a sondare il terreno con i maggiori club europei. Tra questi, ci sono anche la Juventus, il Manchester City e il Psg, destinati ad un profondo restyling a centrocampo in vista della stagione 2020/21. Il Barça, dal canto suo, non esclude a priori una cessione del calciatore, ma parte da una valutazione superiore ai 40 milioni di euro.