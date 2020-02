JUVENTUS CECCHI SARRI RONALDO/ Intervenuto ai microfoni di 'Radio Sportiva', Stefano Cecchi, giornalista e scrittore, ha parlato della Juventus di Maurizio Sarri dopo la sconfitta in casa del Verona di Ivan Juric: "Il gol di Ronaldo è stato un regalo da fuoriclasse per l'allenatore che, nonostante parta spesso in vantaggio con il portoghese, riesce comunque a perdere".

Cecchi ha poi aggiunto: "Poi ha cacciato anche Emre Can e Mandzukic, il croato poteva essere più utile di Higuain. Al Napoli ha allenato una squadra costruita da Benitez, fosse stato per lui avrebbe preso Saponara a 40 milioni".