CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO BAYERN MONACO / Il calciomercato invernale si è chiuso da pochi giorni, ma le voci, le indiscrezioni e le manovre soprattutto dei grandi club sono tutt'altro che fermi. Tra realtà e semplici 'chiacchiere', una notizia che in queste ultime ore ha fatto molto discutere a livello internazionale è quella relativa al presunto interesse manifestato dal BayernMonaco nei confronti di Cristiano Ronaldo, fresco 35enne e sotto contratto con la Juventus fino al 2022.

Una voce che il presidente Herbert si è trovato a commentare anche oggi.

A margine di un evento istituzionale, Hainer è stato intercettato dai cronisti presenti per parlare anche di mercato. Tra i nomi più chiacchierati il talento Leroy Sané, da tempo accostato ai bavaresi, ma inevitabilmente non è mancata la domanda proprio su CR7. "Naturalmente sui giornali ci sono tanti nomi, è compresibile - ha esordito quindi Hainer -. Ma Ronaldo ormai è un po' troppo vecchio per noi..." la chiusura netta e decisa del numero uno del club tedesco.

