VERONA JUVENTUS CONVOCATI SARRI BERNARDESCHI / Dopo le polemiche della scorsa settimana a margine della vittoria contro la Fiorentina, la Juventus di Maurizio Sarri si prepara a scendere in campo domani per la sfida al Verona, che in settimana ha bloccato sul pari la Lazio. In vista del confronto delle 20.45 contro gli scaligeri di Juric, il tecnico bianconero ha diramato l'elenco dei 20 calciatori che prenderanno parte all'incontro.

Tra questi spicca l'assenza per infortunio di Federico. Per l'occasione Sarri ha convocato anche i giovani Olivieri e Coccolo.

Portieri: Szcesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Coccolo.

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Olivieri.

