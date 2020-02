CALCIOMERCATO JUVENTUS COUTINHO BARCELLONA / Il trasferimento al Bayern Monaco è stato uno dei colpi dell'estate, un affare da quasi 130 milioni complessivi che non ha portato per bene: Coutinho, infatti, non ha convinto il club tedesco a sborsare i 120 milioni di euro necessari per acquistarlo a titolo definitivo dal Barcellona e con ogni probabilità a fine stagione farà ritorno in Spagna.

Un rientro che potrebbe essere soltanto temporaneo visto che l'ex Inter non rientrerebbe nei piani del club catalano: per una decisione definitiva bisognerà attendere i prossimi mesi, sia perché il Bayern potrebbe cambiare idea, sia perché il Barça vive un momento tormentato che potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione.

Intanto dalla Spagna spunta fuori il prezzo per il quale il Barcellona sarebbe pronto a cedere Coutinho e si tratta di una vera e propria 'occasione': già perché secondo il 'Mundo Deportivo', il brasiliano potrebbe andare via per una cifra molto inferiore ai 120 milioni necessari al Bayern per acquistarlo. Si parla di circa 80 milioni di euro che potrebbero ingolosire diverse società, tra le quali anche la Juventus, accostata all'ex Inter anche in passato. Riflettori accesi quindi con Coutinho che potrebbe essere il protagonista di una nuova estate di calciomercato.

