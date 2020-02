Calciomercato Inter, sfuma una pista di gennaio

CALCIOMERCATO INTER ACUNA - A gennaio l'Inter ha rinforzato le fasce con gli arrivi di Young e Moses. Due giocatori voluti da Conte al termine di un casting che ha visto molti esterni nel mirino dei nerazzurri. Come rivelato da Calciomercato.it, l'Inter fece un'offerta per Marcos Acuna, terzino sinistro argentino che però lo Sporting CP non volle vendere, facendo arrabbiare molto l'ex Racing Avellaneda.

Ma adesso, secondo il quotidiano sportivo lusitano 'O Jogo', sarebbe tornato il sereno: l'agente diha avuto un incontro con il club di Lisbona nel quale è stata intavolata la trattativa per il rinnovo del contratto con adeguamento dell'ingaggio. Si esclude quindi un ritorno di fiamma dei meneghini in estate.

