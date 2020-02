INTER MILAN ERIKSEN / E' pronto per il suo primo derby italiano: Christian Eriksen si preparare a vivere Inter-Milan, stracittadina in programma domenica sera a 'San Siro'.

Il danese non è ancora sicuro di scendere in campo dal primo minuto: la presenza dell'exnella squadra titolare è uno dei dubbi che Antoniodeve sciogliere nei prossimi giorni, insieme a quello sulla presenza o meno di Samir, alle prese con un infortunio.

In attesa di sapere se il suo nome sarà inserito nell'undici che inizierà il match o in chi si accomoderà in panchina, Eriksen dal canale Youtube dell'Inter accende il match parlando del derby: "Vincerà sicuramente l'Inter, anche se dire Inter Milan è la stessa cosa. All'estero si dice Inter Milan non perché giocano contro ma proprio perché è il nome della squadra".

Derby a parte, il calciatore ha rivelato anche l'allenatore più duro che ha avuto finora: "Non posso dire Conte perché l'ho avuto solo per pochi giorni e allora dico mio madre".

