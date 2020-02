INTER MILAN DERBY / Pioli potrebbe cambiare modulo per il derby con l'Inter di domenica sera. Secondo 'Sky Sport' oggi il tecnico del Milan ha provato un 4-4-1-1 con Calhanoglu a supporto di Zlatan Ibrahimovic, che dunque a meno di colpi di scena sarà in campo dal primo minuto.

Si tratta di un modulo più 'coperto', conesterno sinistro e le esclusioni sia diche di

A proposito di Pioli, la sua conferma a fine stagione è tutt'altro che scontata. Anzi, ad oggi è legata alla qualificazione in Champions, obiettivo complicatissimo non solo per i punti di distacco - 7, non tantissimi ma nemmeno pochi - ma per le tante squadre in classifica che son davanti a Romagnoli e compagni. Elliott starebbe apprezzando il lavoro dell'allenatore emiliano, ma a giugno - se non vende il Milan prima - potrebbe far scattare l'ennesima rivoluzione...