CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MESSI / I dissapori tra Messi e il Barcellona hanno acceso il dibattito: cosa accadrà in estate per il fuoriclasse argentino. Se fino a qualche settimana fa pensarlo lontano dalla Spagna già per la prossima stagione sembrava fantamercato, invece qualcosa potrebbe anche accadere, complice una clausola presente nel contratto della 'Pulce' che gli consentirebbe di liberarsi a zero a fine stagione.

Ecco allora nascere le ipotesio anche, tra le poche società che potrebbero permettersi un investimento come quello richiesto per strappare Messi dal Barcellona.

Proprio il City rappresenterebbe una sorta di ritorno al passato per l'argentino, considerata la presenza di Guardiola sulla panchina della squadra inglese. Il manager spagnolo parlando in conferenza stampa ha risposto anche alle domande su Messi, mostrandosi certo sul suo futuro: "E' un calciatore del Barcellona e spero resti lì. Io non parlo di calciatori di altre squadre: penso che finirà la sua carriera lì" le parole dell'ex tecnico blaugrana. Il caso Messi è scoppiato nei giorni scorsi dopo le dichiarazioni di Abidal e la replica al vetriolo dell'argentino in cui invitava il dirigente del Barça a fare i nomi dei calciatori che, a suo dire, non si allenavano a sufficienza. Un botta e risposta che, complice i risultati negativi della squadra, ha incendiato il clima.