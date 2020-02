SANREMO LAPO ELKANN GEORGINA AMADEUS MARCHISIO / Il Festival di Sanremo diventa il palcoscenico per l'eterna sfida tra Juventus e Inter: la gag tra Amadeus e Georgina Rodriguez con le maglie di Juventus e Inter scatena il popolo dei social.

Dibattito acceso in cui interviene anche: "Caro Amadeus è normale che DAVANTI ci sia la Juve e che l’Inter sia dietro" la frase twittata che incendia ancora di più il dibattito. Una frase apprezzata da un ex Juventus comeche 'applaude': "Severo ma giusto". In generale tutti i tifosi della Juventus si schierano dalla parte di Lapo Elkann e inevitabilmente quelli dell'Inter difendono il conduttore e attaccano i rivali. Insomma il derby d'Italia si sposta dal campo al Festival di Sanremo.

Il tweet di Lapo Elkann, la risposta di Marchisio e i centinaia di commenti arrivati: