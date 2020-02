Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 23a giornata

FANTACALCIO CONSIGLI 23ESIMA GIORNATA / Sarà una giornata intensa la 23esima di Serie A. Il turno avrà inizio venerdì all''Olimpico' con Roma-Bologna (ore 20.45) e si concluderà domenica sera con l'attesissimo derby di Milano. Come sempre saranno tre le partite del sabato: Fiorentina-Atalanta (ore 15.00), Torino-Sampdoria (ore 18.00) e Verona-Juventus (ore 20.45). La domenica prima di Inter-Milan, gli appassionati di fantacalcio e del calcio in generale, potranno assistere a match interessanti come Napoli-Lecce, Spal-Sassuolo, Brescia-Udinese, Genoa-Cagliari e Parma-Lazio. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 23a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Roma-Bologna venerdì ore 20.45

⚡Hot: Under cerca riscatto. Schouten è in palla

⛔Not: Villar non ha impressionato con il Sassuolo

⚽Sorpresa: occhi puntati su Kluivert

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Bani, Danilo, Tomiyasu; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Fiorentina-Atalanta sabato ore 15

⚡Hot: Chiesa e Gomez ali di fuoco. Ok Lirola

⛔Not: Evitate Freuler

⚽Sorpresa: Si può scommettere su Cutrone

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata

Torino-Sampdoria sabato ore 18

⚡Hot: Izzo cerca nuove certezze sotto la guida di Longo.

⚡Hot: Izzo cerca nuove certezze sotto la guida di Longo.

Jankto è in crescita

⛔Not: Colley sta vivendo una stagione da dimenticare

⚽Sorpresa: Azzardate Millico

Torino (4-3-2-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Nkoulou; De Silvestri, Rincon, Meité, Aina; Berenguer; Millico, Belotti

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Ramirez, Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Verona-Juventus sabato ore 20.45

⚡Hot: Pjanic e Amrabat, fantasia al potere! Bene de Ligt

⛔Not: Cuadrado a rischio cartellino

⚽Sorpresa: Attenzione a Fabio Borini

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Borini

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.

SPAL-Sassuolo domenica ore 12.30

⚡Hot: Berisha cerca il clean sheet. Boga e Petagna sono le stelle

⛔Not: Kyriakopoulos potrebbe soffrire un po' troppo

⚽Sorpresa: Occhio al talento cristallino di Strefezza

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Valoti, Missiroli, Castro, Reca; Di Francesco, Petagna

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

Brescia-Udinese domenica ore 15.00

⚡Hot: Balotelli deve riprendersi il Brescia! Ok Okaka e Tonali

⛔Not: Meglio lasciar fuori Cistana, può andare in difficoltà

⚽Sorpresa: Gli strappi di Fofana potrebbero fare la differenza

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Ayé, Balotelli

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna

Genoa-Cagliari domenica ore 15.00

⚡Hot: Criscito una sentenza dal dischetto, schierate Sturaro e Joao Pedro

⛔Not: Meglio lasciar fuori Ionita, rischia il posto

⚽Sorpresa: Simeone per il classico gol dell'ex

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Zapata, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Schone, Cassata, Criscito; Pandev, Sanabria

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Oliva, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone

Napoli-Lecce domenica ore 15.00

⚡Hot: Milik è tornato top, Zielinski-Sapanora: ex Empoli per i bonus

⛔Not: Vigorito è un azzardo troppo grosso

⚽Sorpresa: Ci ispira Koulibaly, un gol per dimenticare il periodo nero

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Barak, Petriccione, Deiola; Saponara; Falco, Lapadula

Parma-Lazio domenica ore 18.00

⚡Hot: Immobile non si discute! Iacoponi-Acerbi sfida da corner

⛔Not: lasciate fuori Hernani, i bonus sono sconosciuti

⚽Sorpresa: Luis Alberto per i bonus pesanti

PARMA (4-3-3): Radu; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kucka, Caprari, Kurtic

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile

Inter-Milan domenica ore 20.45

⚡Hot: Lukaku non sbaglierà! Theo Hernandez-Brozovic promossi

⛔Not: bocciatura in arrivo per Conti, non puntateci

⚽Sorpresa: Ibra? No, può essere il derby di Leao

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Godin; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio