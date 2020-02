Calciomercato Juventus, van Dijk è più di un'ipotesi

CALCIOMERCATO JUVENTUS VAN DIJK - Nei giorni scorsi ha fatto scalpore la notizia secondo cui la Juventus si sarebbe messa sulle tracce di Virgil van Dijk, per il quale sarebbe pronta un'offerta shock tra i 150 e i 180 milioni di euro. Subito il Liverpool sarebbe passato al contrattacco, intavolando la trattativa per il rinnovo del contratto del difensore centrale olandese.

Il vice, tuttavia, sarebbe titubante all'idea di prolungare il suo contratto con i 'Reds': secondo quanto riportato dall'emittente 'CNN', infatti, in caso di vittoria della(che ormai sembra solo una formalità visti i 22 punti di vantaggio sul Manchester City, ndr)vorrebbe provare una nuova esperienza.

Ma c'è di più. Stando a quanto riportato dalla stessa fonte, infatti, il difensore centrale sarebbe felice di raggiungere il connazionale de Ligt a Torino per formare una coppia tutta Oranje e, soprattutto, di poter giocare insieme a Cristiano Ronaldo. Insomma, in caso di addio al Liverpool, la sua prima scelta sembra ricadere proprio sulla Juventus. Ad allettarlo è anche la possibilità di far tornare i bianconeri sul tetto d'Europa: qualora dovesse contribuire alla vittoria della Champions League dopo oltre un ventennio, diventerebbe un idolo.

