Milan, Pioli recupera i pezzi e Ibra torna a ruggire!

MILAN IBRAHIMOVIC RUGGITO / Manca sempre meno al derby di Milano. La squadra di Stefano Pioli si è ritrovata anche oggi per il consueto allenamento. Non mancano le buone notizie, dopo il match complicato contro il Verona, in cui era assente praticamente mezza rosa. Sono tornati a lavorare con il gruppo, infatti, sia Conti che Kjaer, fermati dalla febbre, e Biglia.

L'argentino dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per qualche settimana, è nuovamente a disposizione.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Milan, retroscena clamoroso su Piatek

Contrariamente ai due difensori, che dovrebbero essere schierati dal primo minuto - anche se per il centrale è vivo il ballottaggio con Musacchio - per l'ex Lazio non ci sarà spazio nell'undici iniziale. Bennacer(torna dopo la squalifica), altro recupero importante per Pioli, sarà infatti il fulcro del gioco rossonero, al fianco di Kessie.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo rossonero CLICCA QUI

Milan, il ruggito di Ibra sui social

Ma il mondo rossonero aspetta notizie da Zlatan Ibrahimovic. E' lo svedese il 'salvatore della patria' e il match di Verona lo ha dimostrato ancora una volta: senza l'ex Galaxy si fatica parecchio.

LEGGI ANCHE >> Milan, annuncio Boban su Ibrahimovic | Poi incontra De Zerbi

Ieri sera Boban ha lasciato intendere che Ibra al derby ci sarà ma non si sta forzando la mano per il ritorno in gruppo ma ad oggi non c'è allarmismo. Nel frattempo il bomber svedese stuzzica i suoi tifosi sui social network. Ibra è pronto a ruggire ancora una volta:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, retroscena Eriksen sul Milan: "Vado o non vado?"

Inter, Altobelli attacca Spalletti: ''Potevi allenare il Milan, ma...''