DIRETTA Champions League, Psg-Borussia Dortmund 0-0 | Destro di Ryerson di poco a lato LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Parco dei Principi’ tra il Psg di Luis Enrique e il Borussia Dortmund di Terzic in tempo reale

Il Paris Saint-Germain ospita il Borussia Dortmund a Parigi nella gara di ritorno della prima semifinale di Champions League. Una sfida che determinerà la prima squadra che strapperà il pass per la finalissima di Londra che sarà diretta dall’arbitro Orsato della sezione di Schio.

Da un lato i campioni di Francia di Luis Enrique, che hanno beneficiato di un turno di riposo in Ligue 1 per preparare al meglio il match di coppa, hanno bisogno di una vittoria con due o più gol di scarto per ribaltare la sconfitta dell’andata per 1-0 decisa da un gol di Fullkrug. Dall’altro i gialloneri di Edin Terzic, che invece sono reduci dal largo successo in Bundesliga contro l’Augsburg, hanno a disposizione due risultati su tre: la vittoria ed il pareggio. In caso di sconfitta di misura si andrebbe avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e anche in chiaro su Canale 5, oltre che in streaming su pc, smartphone e tablet sulle app di Now e Mediaset Infinity. Nella fase a gironi, su questo stesso campo, i rossoblu si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie alle reti siglate da Mbappe su rigore e Hakimi. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Parco dei Principi’ tra Psg e Borussia Dortmund live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Psg-Borussia Dortmund

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Ramos, Mbappé. All. Luis Enrique

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. All. Terzic