Juve, Allegri è già ‘confermato’: “No a Thiago Motta e Conte”

Massimiliano Allegri già ‘confermato’: “No a Thiago Motta e Conte”. Che cosa sta succedendo in casa Juventus

Nelle ultime ore la Curva Sud della Juve, attraverso un comunicato, ha annunciato la propria assenza dall’Allianz Stadium per le ultime partite della stagione.

“Il nostro campionato finisce qui. Abbiamo messo tutto l’impegno e la passione per far tornare la Curva Sud il 12° uomo in campo, per dimostrare ancora una volta che lo Stadium senza di noi è solo freddo, silenzioso e troppo spesso incline a fischiare e contestare troppo facilmente”, si legge nella nota.

E ancora: “Non ci meritate! Ma noi che siamo “brutti e cattivi” manterremo quanto promesso sostenendo la Squadra lontano da Torino… (…) Lasciamo questa ultima parte di campionato, importantissima per gli obiettivi rimasti a voi… pubblico che se non cantiamo ci fischiate; a voi che la squadra non segna dopo 20 minuti fischiate; a voi che non vinciamo e dobbiamo spingere la squadra alla vittoria “Fino alla fine” è un fino alla fine solo per noi, perché voi avete paura del traffico e uscite prima. La Juve siamo noi”. Successivamente, è arrivata una nuova – e ancora più netta – presa di posizione del gruppo Viking.

Curva Sud Juve, il gruppo Viking con Allegri: “No a Thiago Motta e Conte”

Su Instagram, il tifo organizzato scrive: “Roma, finale Coppa Italia e a Bologna ci saremo per vincere e per dire che Motta e Conte non li vogliamo! Max portaci la coppa Italia!”.

Il gruppo organizzato della Curva Sud ribadisce la propria posizione, di vicinanza all’attuale tecnico Massimiliano Allegri e contro le candidature di Thiago Motta e Conte. La palla passa ora alla società.