Il ricorso diventa un boomerang, UFFICIALE: sconfitta a tavolino

Il ricorso si è rivelato un vero e proprio boomerang. Il giudice sportivo, infatti, non ha soltanto respinto il reclamo, dando ragione alla versione della squadra avversaria, ma anche sanzionato il club proponente con una sconfitta a tavolino.

Il caso del match tra Casapesenna e Mondragone, playoff del campionato di Prima Categoria casertana si è chiuso con la decisione del giudice sportivo. La partita era stata sospesa nel primo tempo supplementare dopo una rissa nata in seguito al secondo gol della squadra di casa. Il Mondragone ha presentato reclamo chiedendo la vittoria a tavolino o in alternativa la ripetizione del match, accusando di fatto la controparte di aver causato la rissa che ha portato alla sospensione.

Il giudice sportivo però ha dato ragione al Casapesenna, che già nell’immediato dopo gara aveva ribaltato le accuse. A pesare sulla decisione quanto scritto sul referto arbitrale e cioè che ha far nascere la rissa in campo era stato un calciatore del Mondragone con il suo comportamento.

Prima Categoria Caserta: Mondragone sconfitto a tavolino

Ecco perché il giudice sportivo ha deciso di respingere il ricorso del Mondragone e di infliggere alla società la sconfitta a tavolino, mandato il Casapesenna ai playoff regionali.

Oltre alla questione relativa al risultato, sono arrivate anche ammende (1000 euro per il Mondragone, 800 per il Casapesenna) e numerose squalifiche. In particolare Palmieri, dirigente accompagnatore del Mondragone, è stato inibito fino al 4 luglio, mentre tra i calciatori del Mondragone Barra è stato squalificato per 6 giornate e Aprile per 4. Puniti anche i giocatori del Casapesenna: sei turni per Garofalo e 5 per Sagliocco.