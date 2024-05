Lautaro e la clausola con l’Inter: via libera da 45 milioni

Continua a tenere banco il futuro di Lautaro Martinez in casa Inter dopo la festa scudetto: le ultime sul rinnovo di contratto del capitano nerazzurro

Sprinti Inter per il rinnovo di Lautaro Martinez. Proseguono in modo proficuo i contatti tra le parti per cercare di arrivare il prima possibile alla fumata bianca.

L’attaccante argentino di recente ha manifestato ancora una volta la volontà di legarsi a doppio filo al club campione d’Italia, sposando nuovamente il progetto nerazzurro che dal canto suo sta cercando di trovare tutti gli incastri giusti per blindare il proprio capitano. Per il via libero definitivo – così come per i rinnovi di Barella e di mister Inzaghi – si aspetta il sì di Steven Zhang che arriverà quando sarà definita la situazione sul rifinanziamento della società sul prestito con il fondo Oaktree.

Calciomercato Inter, rinnovo senza clausola per Lautaro Martinez

Filtra sempre massima fiducia nel riuscire a trovare un’intesa già entro le prossime settimane (entro giugno), con Marotta e Ausilio che dopo l’ultimo incontro a Madrid hanno continuato a dialogare con il rappresentante del giocatore Camaño.

Lautaro è in scadenza attualmente nel 2026 e si va verso un accordo per altri tre anni, con scadenza quindi nel giugno 2029. Il punto d’incontro tra le parti dovrebbe essere trovato su un ingaggio da 9 milioni di euro, con bonus legati a rendimento personale e di squadra. L’Inter così vuole respingere l’assalto delle big d’Europa, fra i quali spicca il Paris Saint-Germain che ha messo tra gli osservati speciali anche il ‘Toro’ campione del mondo nella lista dei sostituiti per rimpiazzare Mbappe. Inoltre nel nuovo contratto di Lautaro Martinez non sarebbe prevista nessuna clausola rescissoria, come invece paventato nei mesi scorsi. Il nazionale argentino è stato uno dei trascinatori quest’anno del 20° scudetto e della seconda stella interista: 26 reti stagionali per lui, 23 dei quali in campionato.