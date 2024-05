Trigoria, De Rossi sorride: Dybala è in campo. E il Bayer si sente già in finale | VIDEO CM.IT

De Rossi sorride, Dybala è in campo a Trigoria. E il Bayer si sente già in finale: le ultime verso la semifinale di ritorno di Europa League

Dybala c’è. Era questa la notizia che tutti aspettavano a Trigoria, visto che l’argentino era in dubbio dopo il problema muscolare accusato contro la Juventus che ha indotto De Rossi a sostituirlo all’intervallo.

Va gestito, ovviamente, ma il fatto di vederlo in campo insieme agli altri alla vigilia della sfida con il Leverkusen è un aspetto da non sottovalutare. La Joya si è fermata in tempo, durante la seduta nei primi 15 minuti aperti ai media ha dato buone sensazioni, fluido nei movimenti, senza problemi. Ciò non vuol dire che domani sera giocherà sicuramente, anzi, non è affatto da escludere che parta dalla panchina.

Non perché De Rossi non creda alla rimonta, ma perché domenica c’è una partita, a Bergamo con l’Atalanta, che probabilmente vale davvero tutto. Vincere al Gewiss vorrebbe dire essere praticamente in Champions, perdere significherebbe essere praticamente fuori. Per questo DDR cercherà comunque un modo per gestire le energie, ma la rosa è tutta a disposizione, Llorente, Celik, Mancini, Spinazzola, Azmoun e Smalling compresi.

Bayer Leverkusen-Roma, le ultime dalla rifinitura e le scelte di De Rossi

In porta resterà a guardia Mile Svilar, in difesa verosimilmente spazio a Celik (Kristensen non è in lista e Karsdorp non dà garanzie), con Ndicka e uno tra Mancini e Smalling in difesa, più Spinazzola sulla fascia mancina, pronto alla staffetta con Angelino.

A centrocampo il solito terzetto, ma Bove scalpita e potrebbe trovare spazio anche dal primo minuto. In avanti sarà ancora Lukaku il titolare, con El Shaarawy e Baldanzi o Azmoun accanto a lui. Nel pomeriggio, dopo la rifinitura, la partenza per Colonia e poi il trasferimento a Leverkusen per la conferenza stampa di De Rossi e Svilar, in programma alle 18.30.

Domani sera la sfida della BayArena, partendo dal 2-0 per i tedeschi. Un risultato che fa sentire sicurissimo della finale il club campione di Germania, tanto che sul sito ufficiale e poi su X è stata pubblicata la news con le informazioni utili ai tifosi per acquistare i biglietti per la finale di Dublino. Salvo poi modificare il post, aggiungendo la postilla ‘in caso di qualificazione’. La Roma proverà a rovinargli la festa, ma servirà più di un’impresa.