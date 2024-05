La Juve e il tesoro Barrenechea: futuro tutto da scrivere | CM.IT

Angelozzi riconsegna Barrenechea pronto per la Juve, Giuntoli valuterà il da farsi in estate: il punto sul centrocampista argentino

Il grande lavoro svolto dalla Juventus sul Settore Giovanile negli ultimi anni, sia con lo scouting sia con la Next Gen, ha permesso di trovarsi ora ad avere tanti gioiellini in giro per l’Europa. Tra questi, ovviamente, brillano i due argentini in forza al Frosinone: mentre Matias Soulé ruba gli occhi a tutti, anche Enzo Barrenechea ha dimostrato di poter essere una risorsa importante in Serie A.

Intervenuto in diretta ai nostri microfoni, il direttore sportivo dei ciociari Guido Angelozzi ha speso parole importanti nei confronti di Barrenechea. Lo storico dirigente, maestro nell’individuare il talento, ha accostato il centrocampista classe 2001 in prestito dalla Juventus al Rijkaard dei tempi del Milan. Insomma, paragoni di un certo peso per un giocatore che in stagione ha collezionato 37 presenze da perno centrale della squadra, impreziosite anche da 1 gol e 1 assist. In tutto questo, Cristiano Giuntoli è consapevole di avere tra le mani un tesoro e sono in corso delle valutazioni sul da farsi: ecco qual è la situazione di Barrenechea a Torino.



La Juve valuterà Barrenechea a fine stagione: tutti gli scenari | CM.IT

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Cristiano Giuntoli valuterà la posizione di Enzo Barrenechea al termine della stagione: il confronto con il tecnico che guiderà la Juve l’anno prossimo sarà molto importante, ma le possibilità che l’argentino possa essere sacrificato sul mercato sono concrete.

Diversi club di Serie A hanno mostrato interesse nei confronti di Barrenechea e la Juventus potrebbe decidere di cederlo per aumentare le risorse da investire sul mercato in entrata. Una delle squadre che ha seguito maggiormente l’argentino è il Genoa, dove i bianconeri hanno individuato in Albert Gudmundsson e in Morten Frendrup due possibili rinforzi. In particolare, nelle ultime uscite del Grifone degli emissari della Juventus hanno monitorato il danese e sono rimasti piacevolmente colpiti dalle sue prestazioni. Frendrup è primatista in Serie A per palloni rubati e per tackle, oltre ad avere anche all’attivo 2 reti e 5 assist. La valutazione del Genoa si aggira intorno ai 25 milioni di euro e la carta Barrenechea potrebbe permettere di abbassare l’esborso economico da parte della Juventus. Giuntoli è al lavoro per migliorare sensibilmente il reparto mediano della Vecchia Signora e anche Barrenechea entra a pieno titolo in queste dinamiche.