Skriniar alla Juventus: a queste condizioni l’affare si può chiudere

Skriniar alla Juventus e nuovo tradimento all’Inter: l’affare si può chiudere se vengono rispettate due condizioni

Inter e Juventus hanno battagliato per metà stagione per il primo posto in classifica. Prima che i nerazzurri, complice anche il successo nello scontro diretto, prendessero il volo, la squadra di Allegri sembrava potesse recitare il ruolo di antagonista fino alla fine del campionato, ma così non è stato.

I mesi di testa a testa hanno però dato nuovo vigore ad una delle rivalità più accese ed ora potrebbe esserci il mercato a dare nuova linfa con un possibile tradimento. Milan Skriniar, infatti, potrebbe approdare proprio alla Juventus dopo un anno dal suo trasferimento, gratis, al Paris Saint-Germain.

Il centrale slovacco non è stato protagonista di una grande stagione: dopo aver iniziato da titolare, ha dovuto saltare tre mesi a causa di un infortunio alla caviglia. Al ritorno in campo, non ha più ritrovato il suo posto in squadra con Luis Enrique che gli ha preferito Belardo anche quando Lucas Hernandez si è infortunato.

Ecco perché si parla di un possibile addio al Psg in estate e la Juventus potrebbe essere una delle squadre alle quali Skriniar potrebbe essere proposto.

Calciomercato Juventus, idea Skriniar: un grande ostacolo

A parlare di questa possibilità è Interlive.it che racconta di come intermediari potrebbero provare a proporre il nome di Skriniar anche al club bianconero, oltre che in Inghilterra, Arabia e Spagna.

Ovviamente Premier League e Saudi Pro League sono i campionati che non avrebbero problemi a pagare i 10 milioni di stipendio percepiti dal difensore. Cifra che sarebbe, invece, un problema per la Juventus. Così Skriniar in bianconero sarebbe possibile soltanto nel caso in cui da Parigi arrivasse il sì al prestito e al pagamento di una parte del lauto stipendio. Queste le due condizioni necessarie perché l’ipotesi bianconero diventi qualcosa di più concreto.