La Juve sorpassa l’Inter: non solo Gudmundsson e maxi scambio

Gudmundsson ha catturato l’interesse di Inter e Juventus: il club bianconero prova il sorpasso per l’attaccante islandese in forza al Genoa

Juventus e Inter a duello, stavolta sul mercato. Non è un mistero il ‘debole’ delle due grandi rivali per Albert Gudmundsson, gioiello del Genoa.

L’attaccante islandese si è messo in grande evidenza con la casacca dei ‘Grifoni’ e da tempi non sospetti ha attirato l’interesse delle big italiane. Gudmundsson già a gennaio era finito nel mirino della Fiorentina e viene corteggiato anche da diversi club inglesi per la prossima estate. Sia il diretto interessato – oltre al papà intervenuto in esclusiva a Calciomercato.it – hanno aperto le porte a una permanenza in Italia in caso di addio al Genoa a fine campionato. In corsa c’è anche il Napoli, anche se al momento c’è la sensazione che sul 26enne giocatore ci sia soprattutto l’Inter in prima fila.

Juventus, le contropartite per l’affare Gudmundsson: c’è anche Frendrup

Gudmundsson gradisce la destinazione nerazzurra, con la Juventus quindi che sta cercando la migliore strategia per un eventuale sorpasso.

Giuntoli può sfruttare i buoni uffici con il Genoa e gli affari dei bianconeri negli ultimi anni con i liguri, ultimo il riscatto di de Winter. Il ‘Grifone’ valuta circa 30 milioni il proprio diamante pregiato e la Juve per abbassare la cifra cash sta pensando di mettere sul piatto delle contropartite che potrebbero fare al caso della dirigenza genoana come Miretti, Barrenechea e il prestito di Djalo, oltre a Barbieri (attualmente al Pisa in Serie B). Gli affari con il Genoa inoltre potrebbero allargarsi a Frendrup, altro gioiello della formazione di Gilardino e seguito dagli osservatori della ‘Vecchia Signora’ anche nell’ultimo match di San Siro contro il Milan.