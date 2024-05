Il Psg sbatte contro i legni, il Borussia Dortmund non sbaglia: gialloneri in finale di Champions

Il Borussia Dortmund vince anche al ritorno con il Psg e va in finale di Champions League: decide Hummels, altri quattro pali per i francesi

Undici anni dopo, il Borussia Dortmund torna in finale di Champions League. Dopo l’1-0 casalingo, i tedeschi si ripetono con lo stesso punteggio anche in casa del Psg, grazie a una rete di Hummels di testa nel secondo tempo. Francesi poco brillanti e poco fortunati (ben quattro legni nel secondo tempo), che ancora una volta falliscono l’obiettivo europeo.

Il Psg inizia con un buon piglio, cercando di non farsi prendere dalla frenesia di rimontare, ma dopo un buon approccio viene imbrigliato dalla difesa attenta del Dortmund. Poche occasioni chiare nel primo tempo, Mbappè cerca di mettersi più a servizio dei compagni, ma Dembelè sciupa una sua grande percussione. L’occasionissima ce l’ha il Borussia, con un gran contropiede di Adeyemi, fermato alla grande da Donnarumma. Cambia marcia la squadra di casa a inizio secondo tempo, ma Zaire-Emery colpisce un palo clamoroso da due passi. Poi, il Psg regala un calcio d’angolo, su cui difende anche peggio e Hummels di testa colpisce. Caricano a testa bassa i francesi, con due grandi palle gol sciupate da Gonçalo Ramos e la fortuna che da’ una mano corposa al Borussia: palo di Nuno Mendes dal limite, traverse di Mbappè e Vitinha, Kobel si oppone almeno altre due volte a Mbappè, occasioni su occasioni ma la palla proprio non vuole entrare. I tedeschi resistono in trincea e portano a casa una qualificazione clamorosa.

PSG-BORUSSIA DORTMUND 0-1 – 50′ Hummels