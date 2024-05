Leao-Inter a sorpresa: “Tutto vero, accordo a Londra”

Cosa è successo davvero tra l’esterno di proprietà del Milan e il club nerazzurro

Insieme al suo Milan, Rafael Leao non ha vissuto un’annata particolarmente memorabile. Nel mirino delle critica in diversi momenti di quest’ultima stagione, l’attaccante è stato pure fischiato dai propri tifosi in occasione delle ultime uscite. Il suo futuro in maglia rossonera non è al momento in discussione, anche se tanto potrebbe dipendere dal nuovo allenatore che prenderà in panchina il posto di Stefano Pioli.

Nonostante il momento negativo, Leao è stato senza dubbio tra i calciatori più amati dal popolo rossonero negli ultimi anni. Eppure, appena prima trasferirsi a Milano sponda rossonera, l’attaccante portoghese era stato vicinissimo ai cugini nerazzurri. L’Inter, infatti, aveva approcciato una trattativa anche piuttosto avanzata con il Lille, prima di abbandonare improvvisamente la pista per il forte esterno.

A confermare il clamoroso retroscena di mercato è stato il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio. Come ammesso dal ds nerazzurro nel corso dell’intervista con Fabrizio Biasin, sul portoghese era stato anche raggiunto un accordo tra le società. Questa la sua rivelazione: “Leao vicino all’Inter? E’ vero, ma non ti dico quello che è successo. Molto vicino, tra noi e il club e con la proprietà del Lille in un incontro a Londra si era trovato un accordo abbastanza rapido, poi non siamo andati avanti neanche con il calciatore”.