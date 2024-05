Dramma per il big dell’Inter, rivelazione choc: “Ho pensato di smettere”

Dramma per il big dell’Inter, la rivelazione choc: “Ho pensato di smettere”. Le dichiarazioni di un titolarissimo nerazzurro

La gioia dello Scudetto e della seconda stella dopo i primi momenti bui della carriera. Un big dell’Inter si racconta, il retroscena è clamoroso.

Federico Dimarco ha celebrato il trionfo in campionato pubblicando un reel a tinte nerazzurre sul proprio profilo Instagram. Parole d’amore per l’Inter ma anche una rivelazione sugli inizi di carriera: “Il momento più difficile lo abbiamo vissuto a Sion quando abbiamo perso il nostro primo figlio che sarebbe dovuto nascere prima di Nicholas e Chloe. Ho pensato di smettere quando non giocavo quasi mai, non venivo neanche convocato. Quella di Sion è stata una scelta personale, andando controcorrente non me ne pento”.

Poi l’Inter e le gioie nel Derby: “Per un interista fare un gol nel derby è qualcosa di speciale. Non è facile giocare nella squadra per cui tifi. In certi momenti, quando vinci sei felice ma quando perdi ti senti sottoterra”. “Il Dimarco tifoso al Dimarco giocatore gli direbbe di scendere in campo e onorare la maglia. L’Inter va trattata coi guanti”, ha concluso il laterale nerazzurro neo campione d’Italia.