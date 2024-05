Juventus, l’esonero costa carissimo: “Allegri non lascerà un euro”

L’accesso in Champions e un eventuale successo in Coppa Italia potrebbero non bastare a Massimiliano Allegri per strappare la riconferma sulla panchina della Juventus

La Juventus domenica pomeriggio può chiudere il discorso Champions grazie a una vittoria contro il fanalino di coda e già retrocessa Salernitana.

I bianconeri hanno deluso nel girone di ritorno, salutando le speranze del sogno scudetto dopo la sconfitta nello scontro diretto di inizio febbraio a San Siro contro l’Inter. Vlahovic e compagni non hanno replicato l’ottimo rendimento nel girone d’andata, rischiando anche di farsi risucchiare nella lotta per un posto in Champions League. Alla fine comunque l’obiettivo è ormai portata di mano, prima di proiettarsi sulla finalissima di Coppa Italia di mercoledì prossimo a Roma contro l’Atalanta.

Allegri lontano dalla Juventus: c’è solo Thiago Motta

Al cospetto della ‘Dea’ dell’ex Gasperini, la Juventus e Allegri hanno la possibilità di tornare a vincere un trofeo e arricchire la bacheca della Continassa dopo tre anni a digiuno.

L’accesso in Champions e un eventuale trionfo all’Olimpico, però, potrebbero non bastare all’allenatore livornese per tenersi stretta la panchina della ‘Vecchia Signora’. Tutti gli indizi e gli spifferi dell’ambiente bianconero portano infatti a una separazione a fine campionato, nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2025: “Il destino di Massimiliano Allegri è segnato – chiosa Mirko Nicolino – Non ho notizie su altre alternative al di là di Thiago Motta. La Juve darà tutti i soldi ad Allegri“, ha aggiunto il giornalista intervenendo a ‘Tv Play’. Senza un accordo tra le parti, la società bianconera sarà costretta a versare circa 20 milioni di euro lordi ad Allegri e al suo staff per l’ultimo anno di contratto.