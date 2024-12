Nesta (per ora) resta in sella: “Mi sento in discussione”. A Lecce non può sbagliare

Ancora una sconfitta per il Monza, che cade all’U-Power Stadium contro l’Udinese: le ultime sul futuro in panchina di Alessandro Nesta

Niente da fare per il Monza, sconfitto anche dall’Udinese tra le mura amiche dell’U-Power Stadium nel posticipo della 15° giornata di Serie A.

Adriano Galliani aveva chiesto una vittoria questa mattina a margine dell’assemblea in Lega Calcio, senza però essere accontentato dalla squadra e da Alessandro Nesta. Il Ceo brianzolo nelle scorse ore aveva nuovamente confermato il tecnico (“La sua panchina non è salva ma salda“) e il ko odierno può pesare come un macigno sul futuro dell’ex difensore e ovviamente sul campionato del Monza. La pazienza di Galliani non è infinita e la posizione di Nesta inizia a scricchiolare.

Al momento però – come appreso da Calciomercato.it – non ci saranno scossoni alla guida della formazione biancorossa, che rimane al penultimo posto in classifica e davanti solamente al fanalino di coda Venezia. Il Monza non ha demeritato come successo peraltro anche in altre occasioni, ma esce nuovamente a mani vuote e senza punti tra i fischi questa volta del pubblico amico.

Monza, Nesta in bilico dopo il ko con l’Udinese: “Galliani mi è sempre stato vicino”

I brianzoli non riescono a sbloccarsi in casa, dove finora non hanno ancora vinto in campionato. Un solo successo, nella trasferta di Verona, per l’undici di Nesta: troppo poco per salvarsi, malgrado il gioco espresso e le occasioni create.

L’allenatore resta in sella seppur traballante, ma evidentemente lo scontro diretto di Lecce in programma domenica a pranzo sarà una tappa cruciale per la stagione del Monza e il destino dell’allenatore romano. Nesta sa di essere nei guai e non si nasconde nel post partita: “Sicuramente mi sento in discussione, non per le prestazioni ma per la classifica. Io lavoro ogni giorno allo stesso modo e se mi cacciano prendo la macchina e vado via. Se domani nessuno mi dice niente, torno al campo e preparo con la solita energia la partita di Lecce – chiosa l’allenatore in conferenza stampa – Sul mio futuro decide la società, Galliani mi è sempre stato vicino e lo apprezzo.Comunque venderò cara la pelle. Abbiamo fatto 30 tiri, preso traverse e creato altre occasioni è difficile da spiegare”.

Nesta, visibilmente amareggiato, prosegue con la sua analisi: “È una batosta, i ragazzi meritavano un premio diverso. Preferisco però perdere così, con questo coraggio e attaccando, che stando tutti dietro. Certamente dobbiamo migliorare nell’approccio perché non possiamo andare sempre in svantaggio. I fischi a Maldini? Si prende tante responsabilità, è una sua caratteristica e vuole sempre creare superiorità numerica. Alle volte va bene, in altre peggio”, conclude il tecnico del Monza.