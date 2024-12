PAGELLE E TABELLINO MONZA-UDINESE 1-2: Thauvin incanta, Maldini fischiato

Voti, top e flop del posticipo dell’U-Power Stadium, valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Lucca e Thauvin consegnano tre punti pesanti alla squadra ospite

Il Monza manca ancora la vittoria e rimane al penultimo posto in classifica. L’Udinese sbanca l’U-Power Stadium e spazza via la crisi tornando alla vittoria dopo cinque giornate.

Thauvin trascina i friulani con giocate d’alta scuola, Lucca colpisce subito, mentre nella ripresa è Bijol a stendere i brianzoli di Nesta. Sempre più delicata la situazione del Monza, con la panchina del tecnico ed ex difensore che inizia a scricchiolare. Non basta l’intraprendenza sulla sinistra di Kyriakopoulos, Maldini irritante e fischiato dal pubblico di casa. Biancorossi sfortunati nel finale con la traversa colpita dal neo entrato Mota.

MONZA

Turati 5,5

Izzo 5

Pablo Marì 5

Carboni 5,5 (71′ Mota 6,5)

Pedro Pereira 6,5 (71′ Birindelli 5,5)

Bianco 6 (79′ Sensi SV)

Bondo 6

Kyriakopoulos 7

Maldini 5 (84′ Maric SV)

Caprari 5 (79′ Forson SV)

Djuric 5,5

Allenatore: Nesta 5,5

TOP Monza: Kyriakopoulos 7 – Il migliore per distacco nello scacchiere brianzolo, è una spina nel fianco sulla corsia sinistra. Potente e preciso il sinistro che regala l’1-1 al Monza, successivamente scodella sulla testa di Mota che centra una clamorosa traversa.

FLOP Monza: Maldini 5 – Si accende solo in occasione del pareggio di Kyriakopoulos. Per il resto è poco cattivo e fa mugugnare i tifosi di casa. Da un suo errore in rifinitura arriva la ripartenza letale sul nuovo vantaggio dei friulani. Esce tra i fischi.

UDINESE

Sava 6,5

Ehizibue 5,5

Bijol 7

Giannetti 5,5

Zemura 6,5

Zarraga 5,5 (46′ Kristensen 5,5)

Lovric 6,5

Karlstroem 6

Ekkelenkamp 6,5 (93′ Abankwah SV)

Thauvin 7,5 (76′ Bravo SV)

Lucca 7

Allenatore: Runjaic 6,5

TOP Udinese: Thauvin 7,5 – Lucca colpisce, il francese invece inventa e disegna calcio. Accende l’Udinese con il suo mancino e fa girare la testa ai difensori brianzoli.

FLOP Udinese: Giannetti 5,5 – Se la cava nella prima mezz’ora, mentre nella ripresa va in affanno e regala a Kyriakopoulos la palla del momentaneo pareggio dei padroni di casa.

Serie A, il tabellino di Monza-Udinese: Lucca colpisce, Kyriakopoulos intraprendente

MONZA-UDINESE 1-2

6′ Lucca; 47′ Kyriakopoulos (M); 70′ Bijol

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, Carboni (71′ Mota); Pedro Pereira (70′ Birindelli), Bianco (79′ Sensi), Bondo, Kyriakopoulos; Maldini (84′ Maric), Caprari (79′ Forson); Djuric. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Valoti, D’Ambrosio, Postiglione, Martins, Colombo, Ciurria. Allenatore: Nesta

Udinese (4-4-2): Sava; Ehizibue, Bijol, Giannetti, Zemura; Zarraga (46′ Kristensen), Lovric, Karlstroem, Ekkelenkamp (93’Abankwah); Thauvin (76′ Bravo), Lucca. A disposizione: Piana, Padelli, Kamara, Atta, Palma, Brenner, Kabasele, Modesto. Allenatore: Runjaic

Arbitro: Manganiello (sez. Pinerolo)

VAR: Meraviglia

Ammoniti: Caprari (M), Karlstrom (U), Bravo (U)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 5′ ; spettatori 9.317