Galliani scherza su Nesta: “Panchina salda? L’ho invitato alla festa del Milan” | VIDEO CM.IT

Partita fondamentale questa sera per il Monza, che all’U-Power Stadium ospita l’Udinese nel posticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie A.

I brianzoli hanno conquistato finora soltanto una vittoria (sul campo del Verona) e restano penultimi davanti al fanalino di coda Venezia. Non è una finale, ma poco ci manca per la formazione di Alessandro Nesta che però non rischia l’esonero come ribadito da Adriano Galliani: “La sua panchina è salda. Non è salva ma salda”, conferma il Ceo del Monza all’ingresso per l’Assemblea in Lega Calcio.

Galliani si sofferma sull’impegno contro l’Udinese: “Speriamo che il Monza sia pronto, ieri sera sono stato a cena con la squadra e vincendo una partita mettiamo dietro tre squadre. La classifica è cortissima e continuo a dire ai ragazzi che siamo a una vittoria dalla zona salvezza. È una partita importantissima, ma non mi piace dire che è come una finale. Comunque bisogna cercare di vincere“.

Nesta non è in pericolo e Galliani fa una battuta sull’ex difensore: “Consigli? Gli ho detto di venire lunedì prossimo alla festa del Milan perché, un fenomeno come lui, lo chiamavano per invitarlo e non rispondeva al telefono. Nesta è un monumento del calcio e uno dei difensori più forti in assoluto. Magari se vincesse anche qualche partita sarebbe ancora meglio (ride, ndr)”.

Infine sull’assemblea e l’elezione del presidente di Lega al posto dell’uscente Casini: “Simonelli? Ma che mio uomo… Adesso mi viene una battuta, ma bisogna stare attenti alle cose che si dicono”.