Maxi squalifica e addio Scudetto: verdetto UFFICIALE

Salterà anche l’inizio della prossima stagione, ecco il dispositivo integrale del Giudice sportivo dopo la partita

Stangata pesantissima che rischia di avere ripercussioni enormi sulla lotta Scudetto. Il verdetto del Giudice sportivo è ufficiale: nove giornate di squalifica.

Il centrocampista paga a carissimo prezzo il doppio schiaffo rifilato durante la partita contro il Napoli. La sospensione di nove giornate chiude in anticipo la sua stagione ed è una mazzata per la Roma di mister Ciaralli, impegnata nella corsa al titolo nazionale Under 16.

I giallorossi dovranno fare a meno di Gioele Giammattei, il giocatore più talentuoso della squadra, nei playoff Scudetto dopo che il classe 2009 ha perso la testa nel match in casa del Napoli vinto 2-0 e valevole per l’andata degli ottavi.

“Schiaffo all’avanbraccio dell’assistente arbitrale”: 9 giornate di squalifica a Giammattei della Roma

A metà primo tempo, sulla linea di fondo, il numero dieci dei capitolini ha rifilato uno schiaffetto sulla schiena a un difensore avversario beccandosi il rosso. Poi, mentre usciva dal campo e coprendosi il volto con la maglia, ha ripetuto il gesto ma sull’avanbraccio dell’assistente arbitrale.

Il gesto non è piaciuto all’AIA e soprattutto al Giudice sportivo, il quale gli ha inflitto nove giornate di squalifica. “Espulso per aver colpito un avversario a gioco fermo con uno schiaffo sulla schiena – recita il dispositivo – ritardava l’uscita dal terreno di giuoco per protestare e colpiva l’A.A. con uno schiaffo all’avambraccio, provocando lieve e momentaneo dolore e senza ulteriori conseguenze (art. 36 lett. b del C.G.S.) (r. A.E. e r. A.A.)”. Giammattei salterà anche l’inizio del prossimo campionato.