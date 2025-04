Annuncio su Thuram e l’affare David prima di Barcellona-Inter: che sta succedendo

Le ultime di calciomercato sui nerazzurri si focalizzano sul reparto avanzato: il focus sul nostro canale Youtube

Testa al Barcellona, ma anche al mercato che verrà. In estate l’Inter sarà una delle protagoniste, con Oaktree che ha dato mandato ai dirigenti di rinnovare la squadra puntando a giocatori di talento e rivendibili in futuro. Basta svincolati dall’ingaggio alto, anche se non del tutto.

Già, perché in cima alla lista della spesa per l’attacco resiste la candidatura di Jonathan David, in scadenza a giugno con il Lille.

Come dichiarato dal nostro direttore Eleonora Trotta, nonché da Giorgio Musso nel programma Ti Amo Calciomercato in onda sul canale YouTube di CM.IT, l’Inter continua a insistere per l’attaccante (il cui sogno è proprio il Barcellona) ritenuto ideale per rinforzare il reparto offensivo.

Sul tavolo un contratto da 5/6 milioni a stagione più bonus. David ha sparato alto, ma potrebbe calare le pretese se non dovesse trovare terreno fertile tra Premier e Spagna. Su di lui, ricordiamolo, c’è pure la Juve.

Dicevamo del reparto offensivo interista, un reparto fin troppo legato al rendimento di capitan Lautaro e Marcus Thuram. Dietro all’argentino e al francese, c’è sostanzialmente il vuoto.

Offerte per Thuram: il piano dell’Inter per il francese e Inzaghi

A proposito di Thuram, stando a Eleonora Trotta continuano ad arrivare proposte per il transalpino, nel cui contratto con l’Inter è presente una clausola fissata intorno agli 85 milioni di euro.

Come scritto da Calciomercato.it alcune settimane fa, Marotta e Ausilio hanno però l’intenzione di togliere la suddetta clausola nel nuovo accordo che potrebbe essere raggiunto dopo la fine della stagione.

L’Inter vuole blindare Thuram, così come Inzaghi al di là di quello che riuscirà a portare a casa quest’anno. Anche con zero titoli, insomma, il matrimonio tra il tecnico piacentino e il club nerazzurro è destinato ad andare avanti.