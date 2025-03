Inter, clausola e nuovo accordo: oltre 45 milioni per Thuram | CM.IT

L’attaccante francese è uno degli intoccabili dello scacchiere di Inzaghi: il club campione d’Italia lavora per blindare a Milano il figlio d’arte

Una caviglia ancora un po’ malconcia, ma che non ha impedito a Marcus Thuram di lasciare il segno nel match di Champions League in casa del Feyenoord.

Il francese è tornato a graffiare dopo un periodo a secco di reti, toccando quota 15 centri in stagione impreziositi anche da quattro assist. Gol preziosissimo per l’Inter e che insieme alla zampata di capitan Lautaro Martinez permette ai campioni d’Italia di prenotare il biglietto per i quarti di Champions. La ‘ThuLa’ continua a trascinare i nerazzurri, con le due bocche di fuoco di Inzaghi che potrebbero fare staffetta questa sera nell’impegno di campionato contro il fanalino di coda Monza. Thuram – come dicevamo – non ha smaltito del tutto il problema alla caviglia che si trascina da qualche settimana, con l’allenatore piacentino che punta a gestirlo in vista dei prossimi impegni dell’Inter.

Calciomercato Inter, Thuram intoccabile: Marotta al lavoro per il rinnovo

Il figlio d’arte, malgrado un periodo non brillantissimo, rimane un elemento fondamentale per lo scacchiere di Simone Inzaghi e uno dei pochi davvero incedibili (insieme a Lautaro, Bastoni e Barella) della squadra nerazzurra.

Presente ma anche futuro strettamente legato ai colori nerazzurri, con la dirigenza di Viale della Liberazione che già dallo scorso dicembre si è mossa per blindare e allungare ulteriormente il matrimonio con Thuram. Come a ribadire la centralità del nazionale transalpino nel progetto Inter e ad allontanare le sirene dall’estero, specialmente dalla Premier League e dal PSG. Allo stesso tempo, anche l’ex Borussia si trova a meraviglia a Milano e ha trovato la sua isola felice nel gruppo nerazzurro. Ci sono quindi tutti i presupposti per un nuovo accordo il club di Oaktree, anche se rispettando le naturali tempistiche che comporta una trattativa così importante. Thuram allungherebbe il contratto dal 2028 al 2030, con ritocco dell’ingaggio da 6 a circa 7 milioni netti più bonus come raccolto da Calciomercato.it.

🔥Come vi abbiamo anticipato su https://t.co/00c8BbKvMQ a dicembre, l’#Inter sta lavorando al rinnovo del contratto di Marcus Thuram 🤝L’obiettivo è quello di prolungare l’accordo dal 2028 fino al 2030 togliendo, soprattutto, la clausola rescissoria da quasi 90 milioni che… pic.twitter.com/23NsVAyKl3 — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 8, 2025

Al lordo poco oltre i 9 milioni all’anno visto che l’attaccante potrà ancora usufruire del Decreto crescita, complessivamente quindi oltre 45 milioni di euro per i prossimi cinque anni. Inoltre, l’obiettivo dell’Inter è quello di togliere la clausola rescissoria vicina ai 90 milioni e mettersi così al riparo da eventuali assalti delle big estere.