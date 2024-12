Thuram meglio di Lautaro: il vero incedibile dell’Inter tra clausola e rinnovo | CM.IT

L’attaccante francese capocannoniere della Serie A e miglior marcatore nerazzurro del 2024: è lui il trascinatore della squadra di Inzaghi

Marcus Thuram si prende sulle spalle l’Inter, un uno dei momenti più bui di Lautaro Martinez con la casacca nerazzurra.

Il francese fa il Lautaro e chiude i conti per la squadra di Simone Inzaghi contro il Como, grazie a un missile che fa secco l’incolpevole Reina. ‘Tikus’ raggiunge così Retegui a quota 12 in vetta tra i cannonieri della Serie A, centrando inoltre la 20° rete in tutte le competizione nel 2024. Thuram stacca nella speciale classifica dell’ultimo anno solare proprio Lautaro Martinez come miglior marcatore in casa interista.

Ma non c’è solo il gol nel repertorio dell’ex Borussia, vista la partita a tutto tondo sciorinata contro i lariani di Fabregas. Scatti, sponde e assist per i compagni, Thuram sotto la gestione Inzaghi è diventato in poco tempo un attaccante totale. E di caratura internazionale, considerando prestazioni e score realizzativo.

Calciomercato, Thuram presente e futuro dell’Inter: Marotta lo blinda con un nuovo contratto

L’Inter e la dirigenza di Viale della Liberazione si fregano le mani, per un investimento da appena 8 milioni di euro (leggasi commissioni) nell’estate 2023, quando Marotta strappò il figlio d’arte ai cugini del Milan a parametro zero. Adesso il valore di mercato di Thuram si è moltiplicato fino a sfiorare la tripla cifra, o comunque vicino alla clausola rescissoria della punta classe ’97.

Clausola che oscilla intorno ai 90 milioni di euro e che può essere attivata il prossimo luglio secondo delle precise tempistiche come raccolto da Calciomercato.it. Allo stesso tempo, però, il nazionale francese rappresenta un patrimonio non solo a livello economico ma anche e soprattutto tecnico per l’Inter, che lo considera uno dei pochi incedibili della rosa di Simone Inzaghi. Ergo, il sodalizio campione d’Europa non pensa minimamente al momento di privarsi di Thuram la prossima estate e anche il giocatore stesso si trova a meraviglia con la maglia dei campioni d’Italia. Tra l’Inter e il ‘Tikus’ è stato amore a prima vista, con il matrimonio che si è cementato e consolidato nel corso dei mesi trascorsi finora in nerazzurro.

Marcus inoltre è ben consigliato da papà Lilian e si vede ancora per tanto tempo in quel di Milano, a dispetto dei rumors che lo accostano ormai da diverso tempo ai top club d’Europa tra PSG, Bayern Monaco, Barcellona e ovviamente le big d’Inghilterra. La sua ‘grande’ però è l’Inter e prossimamente ci sarà anche spazio per discutere di un possibile rinnovo contrattuale oltre il 2028, con l’obiettivo di blindarlo a doppia mandata in nerazzurro.