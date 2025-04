Blitz dall’Arabia per il tecnico italiano: è successo tutto nella notte

Focus sulla panchina di un top club e non solo nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul nostro canale Youtube

Nella scorsa notte è stato scritto il futuro di Ancelotti. Come raccontato anche su Calciomercato.it, è mancato l’accordo totale tra il tecnico di Reggiolo e la Federazione brasiliana, per allenare la Nazionale verdeoro da giugno.

Problema di tempistiche quindi ma anche, secondo alcune indiscrezione, di una presunta buonuscita richiesta dall’allenatore di Reggiolo.

Il nostro Daniele Trecca ci ha raccontato nella puntata di ‘TIAMOCALCIOMERCATO’ la versione di Rio, mentre il collega spagnolo di ‘As’ Fernando Tavero, ci ha riportato notizie fresche da Madrid.

“Ieri sera abbiamo ricevuto in redazione la comunicazione che l’operazione Ancelotti-Brasile fosse saltata dopo tanti mesi di trattative – ha raccontato -. Non si tratta molto del problema economico, addirittura il Real Madrid aveva già organizzato una sorta di parata d’addio, il guaio è che questa operazione è diventata troppo di pubblico dominio e questo ha fatto inalberare la società Real in un momento delicatissimo per la stagione dei Blancos che potrebbe condizionare tutto l’ambiente”.

Ancelotti, dal Brasile all’Arabia: “L’erede al Real è Xabi Alonso”

La volontà del Real, intanto, non cambia. Per il post Ancelotti è stato scelto l’attuale allenatore del Bayer Leverkusen: “L’erede di Ancelotti è Xabi Alonso, addirittura se ne parla già nei corridoi di Valdebebas. Il tecnico emiliano, ora nel mirino di club sauditi e per il quale ha fatto un tentativo la Roma senza ricevere aperture concrete, ha già capito che il club non vuole programmare con lui, ma con lo spagnolo.

Poi però c’è l’operazione Brasile che ha lasciato qualche frizione fra il Real Madrid e Ancelotti. I Blancos, a questo punto, hanno chiarissimo l’obiettivo che è quello di un nuovo allenatore dopo Carlo Ancelotti”.

In pole per il Brasile c’è adesso Jorge Jesus attualmente in Arabia, all’Al-Hilal. Il piano B al portoghese è un altro portoghese, nello specifico Abel Ferreira ora sulla panchina del Palmeiras.