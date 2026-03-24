“Nazionale cantanti”: Cassano boccia Fagioli, parole pesantissime

Su Fiorentina-Inter e la stagione dei viola: “Mi hanno sorpreso i nerazzurri. Campionato indegno”

In questi giorni ci sono state alcune polemiche sulle convocazioni di Gattuso per il playoff Mondiale, in particolare per l’assenza tra i convocati di Nicolò Fagioli.

Negli ultimi mesi il centrocampista della Fiorentina è tornato su ottimi livelli, domenica contro l’Inter è stato in assoluto uno dei migliori in campo, eppure il CT lo ha lasciato a casa optando per Pisilli al posto dell’infortunato Verratti.

Del partito pro-Fagioli, di nuovo molto affollato, non fa sicuramente parte Antonio Cassano. Al Teatro Verdi di Firenze, nella nuova tappa di ‘Viva El Futbol’, l’ex attaccante ci è andato giù pesante sul venticinquenne cresciuto ed esploso nella Juventus.

“Fagioli è da Nazionale? Per la Nazionale cantanti, forse… – ha risposto Cassano – Ma in base a cosa dovrebbe andarci? Solo per la condizione fisica? Allora può fare atletica. Per me Fagioli è scarso. Se poi per altri è bravo, è un problema loro”.

Cassano si è espresso nel suo consueto ‘stile’ pure su Fiorentina-Inter: “Non mi ha sorpreso la squadra di Vanoli, semmai mi ha sorpreso in negativo quella di Chivu. Resta però il fatto che i viola non possono lottare per la retrocessione. Dovevate stare sesti o settimi. Invece avete fatto un campionato indegno“.