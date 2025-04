Accordo e niente firma, telenovela Brasile-Ancelotti: la cronaca delle ultime ore

Brusca frenata nella trattativa tra il tecnico italiano e la federazione brasiliana, come stanno le cose

Il passaggio di Carlo Ancelotti al Brasile rischia di saltare proprio all’ultima curva prima del rettilineo finale. Nelle scorse ore l’allenatore italiano aveva raggiunto un accordo verbale con la federazione verdeoro sulla base di 5 milioni di reais al mese (circa 800mila euro al cambio attuale) e un ingaggio annuale molto vicino ai 10 milioni di euro.

Il blitz a Londra e il ritorno a Madrid in compagnia dell’emissario della CBF, Diego Fernandes, non hanno portato alla firma sul contratto e vi sono varie versioni sul motivo dell’improvviso dietrofront. Detto che fonti vicine alla federazione brasiliana non danno ancora per tramontato al 100% il sogno Ancelotti, il presidente Ednaldo Rodrigues ha già attivato il piano B, che risponde al nome di Jorge Jesus. Dietrofront

Brasile-Ancelotti: le posizioni ufficiose

Uno dei principali ostacoli alla fumata bianca è stato sicuramente la richiesta del Brasile di avere Ancelotti in panchina già a partire da inizio giugno, per le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali. Inizialmente, il Real Madrid aveva aperto alla possibilità di liberare il proprio allenatore prima del Mondiale per Club, ma nel pomeriggio di martedì 29 aprile la posizione dei Blancos si è irrigidita anche per come è stata condotta la trattativa, senza il via libera definitivo da parte di Florentino Perez.

Secondo fonti brasiliane, il nodo del contendere è stato anche l’eventuale indennizzo da riconoscere ad Ancelotti, che ha un contratto fino al 2026 con il Real. Le ‘Merengues’ non sembrano intenzionate a pagare la cifra richiesta e, anzi, vorrebbero che il tecnico rinunci totalmente allo stipendio dell’ultimo anno. Anche in virtù di questo muro contro muro e per non rovinare il legame con il Real, Ancelotti avrebbe comunicato al Brasile di non poter firmare subito, portando così i verdeoro a desistere, almeno per ora.

Secondo ‘Marca’, nelle ultime ore l’ex allenatore di Juve, Milan e Napoli avrebbe ricevuto anche una ricca offerta dall’Arabia Saudita da circa 50 milioni di euro. Sullo sfondo, resta sempre il corteggiamento della Roma.