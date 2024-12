Napoli, bocciato Lukaku: il belga è già un problema

Momento negativo per gli azzurri reduci da due sconfitte consecutive contro la Lazio. Nel mirino è finito l’attaccante belga, ma non solo

La Lazio di Marco Baroni è diventata in pochi giorni il peggior incubo del Napoli di Antonio Conte. Giovedì i biancocelesti si sono, infatti, imposti con un netto tre a uno grazie alla tripletta di Noslin.

Per gli azzurri, invece, ci aveva pensato Simeone a segnare un gol, che alla fine si è dunque rivelato inutile. Inutile come il turnover a cui si era affidato l’ex Tottenham all’Olimpico, per avere i giocatori freschi al Maradona domenica sera. Anche in campionato, infatti, però, è arrivata la sconfitta: a decidere la partita stavolta è stato Isaksen. Il Napoli così è rimasto al secondo posto, cedendo il passo all’Atalanta, che venerdì si è era imposto contro il Milan. La Lazio, così come la Fiorentina e l’Inter, è lì ad una sola lunghezza dagli azzurri che potenzialmente rischiano il sorpasso, visto che i viola e i nerazzurri devono recuperare una partita.

Pochi gol per il Napoli, i tifosi non hanno dubbi: colpa di Lukaku

Per il Napoli, dunque, non è per nulla un buon periodo e inevitabilmente le ore successive al secondo ko contro la Lazio sono diventate quelle delle critiche.

Il principale imputato è così diventato Romelu Lukalu. Secondo gli utenti di Calciomercato.it, che hanno preso parte al sondaggio proposto su X, è il belga il colpevole della sterilità offensiva del Napoli (gli azzurri si confermano il peggior attacco tra le prime sette in classifica). L’ex Roma ha raccolto il 54,5% delle preferenze: sono d’altronde i numeri ad appoggiare tale scelta. In quindici presenze, tra Serie A e Coppa Italia, con poco più di mille minuti giocati, i gol segnati sono solo cinque, così come gli assist. Anche per Kvaratskhelia i centri sono cinque, ma i ‘pochi gol dalle ali’, totalizza solo il 18,2%. Per il 27,3%, infine, la colpa è da attribuire ad Antonio Conte ed evidentemente ai suoi schemi di gioco.