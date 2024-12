Addio Inter, ai saluti a gennaio: colpo in Serie A

L’Inter potrebbe perdere già a gennaio uno dei propri calciatori di maggiore esperienza. Possibile futuro in Serie A: la situazione

Mirino sulla Champions per l‘Inter che questa sera affronterà il Bayer Leverkusen in trasferta in una sfida che rischia di pesare sulle elevate ambizioni europee della truppa di Inzaghi.

I nerazzurri hanno infatti messo in scena finora un bellissimo cammino Champions con ben 13 punti su 15 a disposizione. Ora l’ultimo sforzo per provare a chiudere al meglio la maxi classifica che si delineerà nelle prossime settimane in maniera definitiva. Poi ci sarà tempo anche per tornare a parlare di calciomercato, con Marotta e soci sempre attenti a valutare e monitorare le migliori occasioni su piazza.

Ad accendere i riflettori sulla rosa nerazzurra potrebbe però essere una eventuale cessione. A gennaio infatti, alle giuste condizioni, potrebbe partire uno dei calciatori di maggiore esperienza a disposizione di Inzaghi. Si tratta di Marko Arnautovic, che ha finora avuto uno scarso impiego tanto da finire persino alle spalle del redivivo Correa nelle gerarchie interne dell’attacco meneghino.

Calciomercato Inter, Arnautovic nel mirino del Torino: può essere la soluzione per gennaio

Arnautovic ha vissuto finora una stagione piuttosto complessa con appena un gol messo a referto in Champions ed un minutaggio complessivamente risicato. In Serie A infatti, dove è ancora a secco, ha collezionato appena 5 presenze e 66 minuti.

Troppo poco per un giocatore della sua esperienza, a dispetto della folta concorrenza offensiva dell’Inter. In questo quadro, come evidenziato da ‘Tuttosport’, va quindi ad inserirsi il Torino che ha da colmare a gennaio il vuoto di potere lasciato in attacco dall’infortunio di Duvan Zapata.

Con Simeone sempre più legato al Napoli e difficile da prelevare viste le alte richieste degli azzurri, e Beto complesso da ottenere in prestito dall’Everton, è proprio l’attaccante dell’Inter l’uomo su cui potrebbe puntare il club di Cairo. Ai margini tecnici ma punto di riferimento nello spogliatoio, Arnautovic potrebbe lasciare a gennaio con i primi sondaggi che si sono già sviluppati, e le parti che torneranno a sentirsi.

Vagnati dovrà fronteggiare due ostacoli: indurre l’Inter a cederlo gratis, e convincere il calciatore per il quale eventualmente si prospetterebbe un accordo da 18 mesi. Potrebbe quindi ridursi l’ingaggio in cambio dell’anno in più di contratto visto che è in scadenza.