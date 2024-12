Al Liverpool per 25 milioni, Thiago Motta perde il suo pupillo

I Reds pronti a far partire l’assalto al calciatore che piace molto al tecnico della Juventus: c’è già il prezzo fissato

Venticinque milioni di euro per lasciare la Serie A ed approdare al Liverpool, alla corte di Slot. Per Thiago Motta gennaio, o al più tardi l’estate, potrebbe essere il momento di rinunciare ad un suo pupillo.

La necessità della Juventus nella finestra di mercato che si aprirà tra qualche settimana è abbastanza chiara: almeno un difensore, se non due, per far sì che la lunga assenza di Bremer e Cabal non incida in maniera negativa sulla stagione bianconera. L’ex allenatore del Bologna finora ha fatto di necessità virtù, ridando centralità a Danilo e puntando anche su qualche giovane, ma a gennaio Giuntoli sa bene che è necessario allungare il roster nel reparto arretrato.

Ecco perché è già partita la caccia al nome giusto e tra quelli più gettonati ci sono anche alcuni calciatori che lo scorso anno hanno fatto bene proprio con Motta in panchina. Un nome su tutti è quello di Sam Beukema, centrale olandese approdato in Italia nell’estate 2023 ed esploso proprio con l’allenatore ora alla Juventus. Un Motta che, ovviamente, sarebbe contento di averlo con sé a Torino, anche se il suo desiderio ha diversi ostacoli da affrontare. Oltre all’interesse di Inter e Milan, c’è da tenere in considerazione anche gli apprezzamenti che arrivano dalla Premier League ed in particolare dal Liverpool.

Calciomercato Juventus, per Beukema insidia Liverpool

Stando a quanto riporta ‘teamtalk.com’, il Liverpool farebbe sul serio per il 26enne difensore olandese del Bologna, individuato come il profilo giusto per dare maggior solidità alla retroguardia di Slot.

Un nome che, oltre alla Juventus e alle italiane, piace molto anche all’estero con Atletico e Real Madrid sulle sue tracce. I Reds però sarebbero quelli con l’interesse più concreto, anche se strapparlo al Bologna non sarà facile. Si parte da una valutazione da 25 milioni di euro e dalla volontà dei felsinei di non privarsene già nel mercato di gennaio.

Discorso diverso in estate quando la valutazione di Beukema potrebbe anche lievitare ulteriormente, soprattutto se dovesse scatenarsi un’asta. Liverpool e Juventus, sono avvisate.