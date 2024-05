Zidane, l’annuncio sulla prossima panchina: tutta la verità

Annuncio importante di Zinedine Zidane, l’allenatore francese fa chiarezza sui rumours che lo riguardano: svolta per la panchina

Una carriera con poche stagioni disputate, ma sufficiente a renderlo uno degli allenatori più vincenti di sempre. Soprattutto, unico a vincere per tre volte di fila la Champions League e dunque tecnico di carisma e doti indiscusse. E’ Zinedine Zidane, che però è fermo da tre stagioni e non è ancora tornato in panchina.

Proposte pervenute e ipotesi non sono mancate, naturalmente, in questo periodo, con diversi club che hanno pensato a lui. Inclusa la Juventus, anche se per quanto riguarda i bianconeri si è trattato più di una suggestione e di un sogno da parte di tutto l’ambiente. Chissà che un domani non possa realizzarsi, ma per il momento pare una prospettiva abbastanza lontana. Nel frattempo, i rumours su Zidane continuano a susseguirsi ed è lui stesso a fare chiarezza sul suo futuro.

Zidane e la smentita sulla panchina del Bayern: le dichiarazioni

Zidane è stato accostato al Bayern Monaco, con i bavaresi alla ricerca di un nuovo allenatore con cui rimpiazzare Tuchel. Ma da parte del francese è arrivata una secca smentita.

Intervistato da ‘Sky Sport Deutschland’, alla vigilia del ritorno della semifinale di Champions tra i bavaresi e il Real Madrid al ‘Bernabeu’, ha spiegato: “Domani sarò a vedere la partita, ma non allenerò il Bayern”. Per i tedeschi, ancora aperte diverse piste, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, con l’ipotesi De Zerbi che va ad aggiungersi alla candidatura molto quotata di Rangnick.