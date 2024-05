Inter, ecco al priorità sul mercato: “Bisogna muoversi in fretta” | ESCLUSIVO

L’Inter programma il mercato del futuro: tra la quinta punta e gli scambi da fantamercato, aspettando il rinnovo di Lautaro Martinez

L’Inter può già programmare il futuro e farlo con largo anticipo rispetto alla concorrenza. Prima però c’è da risolvere la questione del prestito con Oaktree che sta arrivando a scadenza.

Di questo ed altro ha parlato Mattia Todisco, giornalista de Il Giorno, a Ti Amo Calciomercato su Tv Play: “Quest’anno oltre Taremi e Zielinski l’Inter farà poco. Qualcosa a destra se non dovesse rinnovare Dumfries. L’idea di Inzaghi è quella di avere anche una quinta punta, però devi stare attento anche alle liste Uefa. Potresti prendere uno cresciuto nel vivaio ma non è facilissimo. Non puoi prendere un calciatore affermatissimo, perché non verrebbe a fare la quinta punta, anche se di partite ce ne saranno tante”.

RINNOVO LAUTARO MARTINEZ – “Fino a quando Zhang non risolve la questione con Oaktree, non solo non rinnova Martinez, ma difficilmente succede qualunque altra cosa. Fino a quel momento non sai neanche se il proprietario sarò lo stesso. Io credo di sì perché Oaktree non vuole tenersi l’Inter e non c’è margine per un altro compratore: c’è da capire come si terrà la società. Manca poco, entro il 20 si saprà qualcosa in più e lì, rimanendo Zhang, una delle prime cose che si farà è parlare con Dumfries, Barella e Lautaro di rinnovo. L’obiettivo è chiudere molto presto per Dumfries perché ha scadenza 2025 e poi chiudere entro l’estate per Barella e Lautaro”.

Inter, niente scambio Dumfries-Wan Bissaka

PRIORITÀ – “Se Dumfries non rinnova , la priorità è l’esterno. Se resta l’olandese, la priorità è il portiere. Bento sarebbe un investimento: costerebbe 20 milioni e ha mercato. C’è bisogno di muoversi in fretta”.

SCAMBIO DUMFRIES WAN-BISSAKA – “Difficile lo scambio, ma anche l’acquisto di Wan Bissaka con Dumfries via perché ha un ingaggio da sei milioni l’anno e diventerebbe uno dei più pagati nerazzurri”.

SCAMBI DA FANTAMERCATO – “Se proprio sono costretto a cedere Bastoni mi prendo Gvardiol. Barella con Camavinga. E Lautaro se devo sognare lo scambio con Mbappe”.